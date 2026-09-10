Продажи Zeekr в России увеличились на 147%
Продажи гибридных кроссоверов Zeekr в России за август выросли на 147%. Об этом глава «Автостата» Сергей Целиков сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, за прошлый месяц на учет встало 679 гибридов и электрокаров. Он назвал самой популярной моделью Zeekr 8X (366), после нее идет Zeekr 9X (290). На эти автомобили пришлось 96% продаж. В сумме за 8 месяцев этого года была продано 3396 автомобилей Zeekr, что на 67,5% больше, чем за аналогичный период 2025 г.
Целиков также отметил, что вся линейка электромобилей (001, 009, 007, Х, 7Х) утратила популярность в России, их продажи снизились в 10 раз.
4 августа Минтранспорт сообщил, что за семь месяцев 2026 г. в России было продано 70 180 гибридов и электромобилей, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Общий рынок в отчетном периоде составил 815 105 автомобилей – на 10% больше, чем в 2025 г. Из них 732 058 шт. пришлось на легковые машины (+13%), 47 997 авто – на легкие коммерческие (-17%), 29 328 единиц – на грузовики (-7%) и 5723 шт. – на автобусы (-3,5%).
27 июля «Ведомости» писали, что существенного роста авторынка в России во втором полугодии 2026 г. ожидать не стоит, а по году продажи могут лишь немногим превысить уровень 2025 г., когда было реализовано 1,33 млн новых легковых машин.