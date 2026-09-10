Продажи Zeekr в России увеличились на 147%

4 августа Минтранспорт сообщил, что за семь месяцев 2026 г. в России было продано 70 180 гибридов и электромобилей, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Общий рынок в отчетном периоде составил 815 105 автомобилей – на 10% больше, чем в 2025 г. Из них 732 058 шт. пришлось на легковые машины (+13%), 47 997 авто – на легкие коммерческие (-17%), 29 328 единиц – на грузовики (-7%) и 5723 шт. – на автобусы (-3,5%).