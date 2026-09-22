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За восемь месяцев в России зарегистрировано всего 96 новых автомобилей Tesla

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

За восемь месяцев в России зарегистрировано всего 96 новых автомобилей Tesla, что на 60% меньше значения за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Тремя самыми популярными моделями стали: Model 3 (40 шт.), Model Y (30 шт.) и Cybertruck (20 шт.). Доля Tesla составляет чуть более 1% российского рынка электрокаров.

За все время в России было продано 4800 новых автомобилей Tesla. Больше всего таких машин было реализовано в 2023 г. – 1257 шт. встано на российский учет. Тогда Tesla была самой популярной маркой электромобилей в России.

15 сентября Целиков сообщал, что на фоне дефицита топлива растет доля электромобилей (BEV) и гибридов. За первые недели сентября на учет встало 1234 чистых электромобиля и 3683 подключаемых гибрида. Рыночная доля BEV выросла до 2,2%, а гибридов – до 6,7%. Суммарно доля машин, использующих электричество для движения, приближается к 9%. В июле – августе она была чуть выше 7%, а в первой половине года держалась в пределах 6%.

Самым популярным электрокаром за первые недели сентября стал кроссовер Changan Qiyuan Q05. На учет встало 300 экземпляров. На втором месте российский Evolute I-Joy (282 шт.), а на третьем – Toyota BZ3X (225 шт.). Эти модели обеспечивают 65,4% рынка электромобилей.

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