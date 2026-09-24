Россияне стали чаще регистрировать новые Lamborghini
За восемь месяцев 2026 г. в России зарегистрировали 141 новый автомобиль Lamborghini, это на 48% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.
По его словам, только в августе владельцами новых машин данной марки стал 21 россиянин.
Основным выбором покупателей остается кроссовер Urus: с начала года на учет поставили 114 таких автомобилей. Еще 18 регистраций пришлось на гибридный суперкар Revuelto, восемь – на Huracan. Один новый автомобиль пришелся на модель Temerario.
На Москву и Московскую область приходится почти 80% регистраций новых Lamborghini – 108 машин. В Санкт-Петербурге за восемь месяцев было зарегистрировано девять автомобилей марки.
По итогам текущего года показатель может приблизиться к историческому максимуму российских регистраций Lamborghini. Рекорд был установлен в 2021 г., когда на учет поставили 174 новых суперкара. За восемь месяцев 2026 г. до этого значения остается 33 автомобиля.
По итогам января – мая 2026 г. в России было продано 305 новых автомобилей сегмента Luxury, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае россияне приобрели 71 новый люксовый автомобиль. Это на 6% больше, чем в 2025 г., однако на 12% меньше по сравнению с апрелем. Лидером среди брендов в мае стал Rolls-Royce с результатом 28 проданных автомобилей.