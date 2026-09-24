Россияне стали чаще регистрировать новые Lamborghini

По итогам января – мая 2026 г. в России было продано 305 новых автомобилей сегмента Luxury, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае россияне приобрели 71 новый люксовый автомобиль. Это на 6% больше, чем в 2025 г., однако на 12% меньше по сравнению с апрелем. Лидером среди брендов в мае стал Rolls-Royce с результатом 28 проданных автомобилей.