Владелец «Красных баррикад» подозревается в неуплате налогов

Расследование уголовного дела по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие средств от уплаты налогов) находится на завершающей стадии. Собрано достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения гендиректору «Красных баррикад» Александру Ильичеву, его заместителю Дмитрию Антипову и главному бухгалтеру Надежде Назаровой», – рассказал на пресс-конференции во вторник прокурор Астраханской области Александр Лычагин. Руководство предприятия, по версии следствия, скрыло от взыскания налоговыми органами 65,6 млн руб., добавил он.

Дело было возбуждено 10 октября 2016 г. отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления по Астраханской области в отношении Антипова, гендиректор и главный бухгалтер стали фигурантами позже, уточнила помощник областного прокурора Юлия Свитина. Сокрытие средств происходило в январе – июне 2016 г., рассказал следователь Ренат Калинкин: счета завода были арестованы налоговой из-за задолженности перед бюджетом, но в этот период один из контрагентов завода производил платежи по обязательствам самих «Красных баррикад» перед другими контрагентами. Раз это были средства завода, то они должны были поступить на его счета и быть направлены на выплату налогов, добавил он. По словам следователя, все подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и вины не признают.