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Статья опубликована в № 4285 от 22.03.2017 под заголовком: «Транснефть» готовится платить

Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО за прошлый год в 7,6 раза выше, чем по РСБУ

Но у монополии есть еще нераспределенная чистая прибыль, так что дивиденды могут быть больше ожиданий
Пока неизвестно, сколько может заплатить «Транснефть» за 2016 г.
Пока неизвестно, сколько может заплатить «Транснефть» за 2016 г.
Евгений Разумный / Ведомости

Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО в 2016 г. составила 232,9 млрд руб. по сравнению со 143,4 млрд руб. по итогам 2015 г., сообщила во вторник компания в отчете. Этот же показатель согласно отчетности, опубликованной в начале марта и составленной по российский стандартам, вырос в 2,4 раза до 30,6 млрд руб. Чистая прибыль является базой для выплаты дивидендов акционерам компании. Пока не известно, сколько может заплатить «Транснефть» за 2016 г.

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