ФАС изъяла документы в ФГК, структуре РЖД и Союзе операторов

Статья опубликована в № 4285 от 22.03.2017 под заголовком: ФАС заехала за документами

Во вторник сотрудники ФАС провели проверки в Федеральной грузовой компании (ФГК), Центре фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО), Союзе операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ). Везде также прошли выемки документов – «Ведомости» ознакомились с копией приказа службы.

Вечером во вторник служба на своем сайте сообщила, что проводит проверки по факту возможного антиконкурентного соглашения операторов подвижного состава. «ЦФТО подозревается в возможной координации участников этого соглашения», – поясняется в сообщении. «Проходит очередная проверка ФАС, которая займет около месяца, все необходимые документы предоставляются, компания оказывает содействие», – говорит представитель РЖД. Правда, в сообщении ФАС подчеркивает, что сама РЖД вне подозрений. Представитель СОЖТ лишь подтвердил проверку. Представитель ФГК от комментариев отказался.