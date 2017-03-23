Гепатопротектор эссенциале больше не самый продаваемый препарат

Гепатопротектор эссенциале французской Sanofi больше не самый продаваемый в аптеках препарат: в 2016 г. он уступил лидерство противовирусному ингавирину компании «Валента фарм», подсчитали аналитики DSM Group. По их данным, продажи эссенциале составили 4,1 млрд руб. против 4,75 млрд руб. годом ранее. На первых двух строчках рейтинга противовирусные препараты – ингавирин и кагоцел компании «Ниармедик плюс» (подробнее см. график). У другой аналитической компании – QuintilesIMS – несколько иные расчеты: первое место у кагоцела, второе – у ингавирина, оба эти препарата обошли – он на третьей строчке – эссенциале (абсолютные цифры не раскрываются). У компаний разные аптеки в выборке и методики – например, они используют разные коэффициенты экстраполяции, – отсюда и различия в данных.

Эссенциале четыре года лидировало в коммерческом сегменте, свидетельствуют данные DSM Group. В 2012 г. оно сместило с первой строчки противовирусный арбидол компании «Фармстандарт» (теперь этот препарат у «Отисифарма», выделенного из «Фармстандарта»). Эссенциале являлось самым продаваемым препаратом среди гепатопротекторов, будучи при этом самым дорогим из них, рассказывает генеральный менеджер QuintilesIMS в России и СНГ Николай Демидов. Популярность долго помогала ему оставаться неуязвимым для конкурентов, но продажи эссенциале упали вместе с покупательной способностью населения, отмечает он. Долю эссенциале забирают конкуренты, согласен сотрудник одной из крупных аптечных сетей. Представитель Sanofi отказался от комментариев.

Самые дорогие По объему продажи ингавирина и кагоцела сопоставимы с продажами препаратов, которые закупаются для использования в больницах и поликлиниках, свидетельствуют данные DSM Group. Так, продажи антиретровирусной калетры в 2016 г. составили 7 млрд руб., вакцина для профилактики пневмококковой инфекции превенар-13 – 6,7 млрд руб., препаратов с действующим веществом натрия хлорид – 6 млрд руб. (это лекарство без бренда выпускают разные производители). ​

В свою очередь росту продаж ингавирина и кагоцела помогло активное продвижение на фоне эпидемии гриппа: разочаровавшись в арбидоле, люди искали альтернативу, объясняет гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Ингавирин вырвался вперед за счет эффективной рекламной кампании, работы с врачами и удачного ценового позиционирования, кагоцел – благодаря рекламе, добавляет Демидов. С 2008 г. «Валента фарм» планомерно информировала медицинскую общественность о свойствах ингавирина, сообщил директор по маркетингу и продажам компании Александр Мачин, а в прошлом году она отказалась от рекламы на телевидении, увеличив при этом в разы затраты на продвижение в интернете (абсолютных цифр он не назвал). Кроме того, производитель ингавирина сделал акцент на работу с врачами и аптеками, добавляет сотрудник другой крупной аптечной сети. Так, по подсчетам группы Dentsu Aegis Network, на основе данных мониторинга Mediascope (данные с НДС, но без затрат на продвижение в онлайне), ингавирин в 2016 г. не рекламировался, тогда как годом ранее затраты на продвижение этого лекарства на национальном телевидении составили 283,4 млн руб. Ингавирин не рецептурный препарат, поэтому фокусироваться стоит не на врачах, а на аптеках – люди любят заниматься самолечением, говорит сотрудник одной из коммерческих клиник.

«Ведущую роль [в продвижении кагоцела] играют цифровые коммуникации, также есть и образовательные проекты», лишь отметил руководитель департамента маркетинга и рекламы «Ниармедик плюс» Аркадий Иванченко.