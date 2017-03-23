Египетские покупатели российской пшеницы нашли нарушения в нескольких партиях

У российских экспортеров возникли проблемы при поставках российской пшеницы по контрактам с египетским госагентством GASC. Это следует из письма президента Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции Сергея Балана руководителю Россельхознадзора Сергею Данкверту. «Ведомости» ознакомились с содержанием документа. Представитель Россельхознадзора получение письма подтвердил.

Так «Артис-агро экспорт» отправила партию пшеницы 4-го класса в феврале, получив необходимую документацию, в том числе от номинированной GASC сюрвейерской компании, пишет Балан. Однако 16 марта экспортер получил извещение об обнаружении в партии «мертвых неидентифицируемых насекомых». Доказательств наличия насекомых предоставлено не было. Однако на основании этого GASC снизило стоимость поставленной пшеницы на $2 за тонну, причинив экспортеру $126 000 ущерба. Получить комментарий «Артис-агро экспорта» «Ведомостям» не удалось.

Два российских экспортера подтвердили «Ведомостям», что не прошли проверку в Египте. По их словам, Египет изменил порядок проверки грузов. Если раньше в порту отправки работала делегация, состоящая из представителей карантинной службы Египта, то теперь проверку проводит и выдает заключение номинируемый GASC сюрвейер. Также партия проверяется и при выгрузке, говорит один из экспортеров.

При проверке трех судов, в том числе двух российских, в порту отправки в партиях обнаружено недопустимое содержание насекомых или семян травы, сообщило Reuters. Позже нарушения были обнаружены еще у семи судов. Шесть из них были вынуждены пройти дорогостоящую фумигацию и просеивание, сообщили агентству трейдеры, еще одно судно отправлено на повторную проверку.

Балан называет такие действия египетской службы «неприемлемыми и недружественными». Он попросил Россельхознадзор помочь в урегулировании неправомочных претензий GASC. Россельхознадзор, как сообщил его представитель, запросил необходимую информацию у египетской карантинной службы, но ответа пока не получено.

Трое опрошенных «Ведомостями» представителей экспортеров уверены: египетская сторона решила воспользоваться сложившейся ситуацией с поставкой российской сельхозпродукции в Турцию. О проблемах с поставками некоторых видов сельхозпродукции в Турцию стало известно на прошлой неделе, когда турецкие импортеры сообщили о невозможности получить лицензию на беспошлинный импорт российской продукции в эту страну. Позже министр экономики Турции Нихат Зейбекчи подтвердил наличие ограничений на ввоз российской сельхозпродукции, подчеркнув, что официального запрета нет и это инициатива турецких экспортеров: они испытывают давление из-за ограничений с российской стороны. Так, до сих пор действует запрет на ввоз в Россию турецких помидоров и огурцов.

Египет и Турция – главные покупатели российской пшеницы: в июле – феврале в эти страны поставлено 6800 т зерна, или 27% всего российского экспорта, который пока ниже прошлогоднего (см. график).

На март – апрель заключено контрактов GASC на поставку почти 1,6 млн т пшеницы, напоминает Игорь Павенский из «Русагротранса». Он уверен: все поставки будут исполнены, но экспортерам придется предоставить скидки. Египтяне ведут себя неразумно, считает директор «Совэкона» Андрей Сизов: добиваясь скидки, они делают хуже самим себе. Тендеры GASC как правило заключаются с премией в $5 к рыночной стоимости, напоминает Сизов. Поэтому в лучшем случае экспортеры увеличат премию до $7–8 на следующих тендерах, в худшем – станут бойкотировать тендеры, добавил он. Так произошло в 2016 г., когда Египет установил требование по нулевому содержанию спорыньи в пшенице, выполнить которое поставщики не могли.