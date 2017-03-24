«Шереметьево» лидирует на направлениях в Китай

«Шереметьево» первым из российских аэропортов получило сертификат соответствия программе China Friendly
А. Гордеев / Ведомости
Аэропорт «Шереметьево» в 2016 г. принял 1,55 млн пассажиров из/в Китай (4,5% всего пассажиропотока), в том числе 591 000 трансферных пассажиров, которые летели через аэропорт в/из Европы, сообщила пресс-служба аэропорта. С 2011 г. пассажиропоток между Москвой и Китаем вырос в 1,6 раза, доля «Шереметьево» в Москве – с 91 до 99%, следует из презентации аэропорта (см. график). Также «Шереметьево» лидирует в Европе по трансферному пассажиропотоку между Китаем и Европой, говорится в презентации, за ним следуют аэропорты Франкфурта (534 000) и Амстердама (451 000). Из «Шереметьево» в Китай летают по 10 регулярным направлениям «Аэрофлот» и шесть китайских авиакомпаний. В четверг «Шереметьево» первым из российских аэропортов получило сертификат соответствия программе China Friendly. Программа предусматривает выполнение определенных критериев для предприятий, работающих с китайскими туристами.