Промышленность
Статья опубликована в № 4287 от 24.03.2017 под заголовком: Поспешный контракт

Завод ОСК расторг с «Геоизолом» контракт на 1,6 млрд рублей

Строительная компания собирается участвовать в повторном конкурсе
Завод ОСК расторг с «Геоизолом» контракт на 1,6 млрд руб. и объявил новый конкурс на реконструкцию устройства для спуска судов
Завод ОСК расторг с «Геоизолом» контракт на 1,6 млрд руб. и объявил новый конкурс на реконструкцию устройства для спуска судов
Е. Егоров / Ведомости

АО «Средне-Невский судостроительный завод» (СНСЗ, входит в ОСК) расторгло с ООО «Геоизол» контракт на техническое перевооружение и реконструкцию судоспускового устройства верфи, следует из документов на сайте госзакупок. Контракт на сумму 1,6 млрд руб. был заключен в марте 2016 г. ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России», также подавшее заявку, не было допущено к участию в конкурсе.

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