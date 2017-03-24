Завод ОСК расторг с «Геоизолом» контракт на 1,6 млрд рублей

Завод ОСК расторг с «Геоизолом» контракт на 1,6 млрд руб. и объявил новый конкурс на реконструкцию устройства для спуска судов

АО «Средне-Невский судостроительный завод» (СНСЗ, входит в ОСК) расторгло с ООО «Геоизол» контракт на техническое перевооружение и реконструкцию судоспускового устройства верфи, следует из документов на сайте госзакупок. Контракт на сумму 1,6 млрд руб. был заключен в марте 2016 г. ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России», также подавшее заявку, не было допущено к участию в конкурсе.