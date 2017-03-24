«Газпром» переуступил часть поручительства за кредит Дмитрия Фирташа

Группа «Газпром» частично переуступила третьей стороне поручительство по кредиту Газпромбанка компании Ostchem Holding Limited украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, сообщили «Интерфаксу» источники, знакомые с ситуацией.

В результате сделки группа сможет чуть меньше чем на 60 млрд руб. сократить резерв, созданный для этого поручительства.

Сумма поручительства на конец 2015 г., согласно отчету «Газпрома» по МСФО, составляла 61,404 млрд руб., теперь она резко сокращается — примерно до 3,5 млрд руб., сообщает агентство. По словам одного из собеседников, новым поручителем по кредиту стала структура самого Газпромбанка.

В конце 2014 г. «Газпром» вынужден был создать резерв под поручительство «Газпром экспорта» по кредиту Оstchem Holding Ltd. Дмитрия Фирташа перед Газпромбанком на $842,5 млн, или 47,4 млрд руб.

Кредит Оstchem взяла в октябре 2013 г., чтобы закачать в подземные хранилища газа (ПХГ) на Украине около 6 млрд куб. м газа. В декабре 2014 г. Газпромбанк пообещал предъявить требования к поручителям (кроме «Газпром экспорта» это входящие в Ostchem заводы по производству удобрений на Украине) и обратить взыскание на залог — 5,7 млрд куб. м газа в хранилищах, если кредит не будет погашен. В январе Ostchem и Газпромбанк заявили, что урегулировали спор.

Представители Газпромбанка, «Газпрома» и «Газпром экспорта» пока на запросы «Ведомостей» не ответили.