Совладелица «Галенофарма» подала иск о банкротстве фабрики

Совладелица Фармацевтической фабрики Санкт-Петербурга (бренд «Галенофарм») Галина Рагимова подала иск о несостоятельности фабрики, следует из базы арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Рагимовой принадлежит 79% фабрики, по данным «Спарк-Интерфакса». Суд оставил заявление без движения до 13 апреля, так как оно подано с нарушениями. Иск о несостоятельности этой компании также намерен подать банк «Санкт-Петербург», следует из Единого федерального реестра юридически значимых сведений о деятельности юрлиц. Представитель банка отказался от комментариев.

В сентябре 2016 г. иск о признании банкротом фабрики подавало ЗАО «Альянс-лизинг» за долг в 2 млн руб., из которых 485 000 руб. – неустойка. Суд отказал в требовании из-за того, что Рагимова заплатила 1,35 млн руб. за должника. «Альянс-лизинг» подал апелляционную жалобу на решение суда, она оставлена без движения до 7 апреля.

Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга основана в 1935 г. Это одно из старейших производственных предприятий отрасли, следует из информации на сайте администрации Петербурга. На фабрике работают четыре производственных участка, перечень продукции включает более 100 наименований: спиртовые настойки, аэрозоли, косметические средства. Сайт «Галенофарма» не работает, а сайт интернет-магазина фабрики не открывается с 11 марта, судя по отзывам в официальной группе «В контакте». С 13 марта компания перестала отвечать на вопросы пользователей. На запрос «Ведомостей» компания не ответила. Сайт временно не работает, но сбоев в поставках нет, фабрика не закрылась, сообщила сотрудница фабрики.

В Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти рассматриваются 10 исков к фабрике, общая сумма требований – 89,7 млн руб. В январе этого года суд постановил взыскать с компании 57 млн руб. долга в пользу банка «Санкт-Петербург» путем продажи с публичных торгов недвижимости и оборудования (заложены в пользу банка по кредитным договорам). Среди заложенных активов – здание на ул. Моисеенко, 24. Фабрика обжаловала решение, судебное заседание назначено на 28 марта.

В 2015 г. из-за снижения рентабельности Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга перестала выпускать ряд препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП, цены на них регулируются государством). Причиной снижения рентабельности производства стало ограничение цен на препараты из списка ЖНВЛП, а также резкий рост стоимости импортного сырья и материалов, вызванный девальвацией рубля, отмечалось в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности компании по РСБУ за 2015 г. В результате Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга сократила выручку от производства лекарств вдвое – до 52 млн руб., общую выручку – почти на 40% год к году, до 202 млн руб. Чистая прибыль компании за 2015 г. составила 2,9 млн руб.

К середине 2018 г. вместо спиртовых настоек фабрика планирует наладить выпуск 32 дженериков (аналогов импортных препаратов) для лечения заболеваний респираторной системы: бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких, инвестиции в производство составят 1 млрд руб., говорил в мае 2016 г. гендиректор фабрики Тамерлан Балаев «Деловому Петербургу».

Торговая марка «Галенофарм» известна на рынке в своей нише, говорит руководитель «Quintiles IMS Россия и СНГ» Николай Демидов. Он оценивает объем производства Фармацевтической фабрики Санкт-Петербурга в 3-3,5 млн упаковок готовых лекарственных средств в год. Сегмент недорогих препаратов дешевле 60 руб., который является основным для фабрики, за последние два года сократился на 20%, рассказывает он. «Недорогие препараты исчезают из ассортимента аптек, так как становятся невыгодными для всех звеньев товарной цепи. С каждым годом они окупаются все хуже, а аптекам невыгодно их заказывать, так как производители чаще всего не имеют возможности платить аптечным сетям за их продвижение», - говорит Демидов. Конкуренция между компаниями с дешевым ассортиментом обострилась, сети более тщательно выбирают, чей товар держать в ассортименте, добавил он.