Транспорт
Статья опубликована в № 4288 от 27.03.2017 под заголовком: В Global Ports нашли монополию

ФАС предписала Global Ports вернуть монопольный доход в бюджет

Служба считает, что три терминала стивидорной компании нарушили закон «О защите конкуренции»
ФАС предписала компаниям перечислить в бюджет доход, полученный от монополистической деятельности
ФАС предписала компаниям перечислить в бюджет доход, полученный от монополистической деятельности
Е. Кузьмина / Ведомости

Три принадлежащих Global Ports терминала – Первый контейнерный терминал (ПКТ), «Петролеспорт» и Восточная стивидорная компания (ВСК) – признаны виновными в нарушении закона «О защите конкуренции». Об этом сообщила ФАС. ПКТ и «Петролеспорт» установили и поддерживали монопольно высокие цены на услуги перевалки контейнеров в Большом порту Санкт-Петербург с 1 января 2015 г., а ВСК – в порту Восточный.

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