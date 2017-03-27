ФАС предписала Global Ports вернуть монопольный доход в бюджет

Три принадлежащих Global Ports терминала – Первый контейнерный терминал (ПКТ), «Петролеспорт» и Восточная стивидорная компания (ВСК) – признаны виновными в нарушении закона «О защите конкуренции». Об этом сообщила ФАС. ПКТ и «Петролеспорт» установили и поддерживали монопольно высокие цены на услуги перевалки контейнеров в Большом порту Санкт-Петербург с 1 января 2015 г., а ВСК – в порту Восточный.

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