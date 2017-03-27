Как Белоруссия снабжает Россию санкционными продуктами

Темной августовской ночью российские пограничники устроили засаду на недавно обнаруженной контрабандной трассе в Смоленской области в районе населенного пункта Гусино. Пятикилометровая дорога была проложена в обход пункта пропуска на белорусско-российской границе. Первая же вылазка принесла солидный улов. В ночь с 8 на 9 августа пограничники задержали девять фур со свежими яблоками, персиками, сливами и вишнями из Польши общим весом около 175 т. Весь груз был впоследствии передан Россельхознадзору для уничтожения.

Поиском контрабанды занимаются не только пограничники. Приграничные с Белоруссией территории патрулируют межведомственные мобильные группы в составе таможенников, пограничников, полицейских и инспекторов Россельхознадзора. Такие отряды начали работать в приграничных районах России в 2014 г., чтобы поставить заслон на пути продуктов, подпавших под продовольственное эмбарго. Летом 2014 г. российские власти запретили ввозить в страну рыбу, молочные, мясные продукты, овощи-фрукты из стран, присоединившихся к антироссийским санкциям, Евросоюза, США, Канады и Австралии. Но запрещенные продукты пошли в Россию через территорию Белоруссии. Ведь обе страны входят в Таможенный союз, а контроль грузов на границе отсутствовал.

Так, в январе Россельхознадзор отчитывался о задержании фуры с грузом китайской капусты и яблок. Это был типичный пример контрабанды: на первый взгляд у водителя документы на груз в порядке, по фитосанитарным сертификатам овощи и фрукты выращены в Белоруссии. Но прямо за дверью кузова на ящиках с яблоками – этикетки, свидетельствующие, что вся продукция произведена в Польше, вспоминал один из участников рейда. Груз отправили лентяи в надежде проскочить на дурачка, иронизирует он. Еще один рискованный способ ввести запрещенную продукцию на территорию России – сделать это именно с «товарами прикрытия», такими как минеральная вода, зеленый горошек, сахар, квас, обойный клей. Документы будут оформлены именно на них, но при минимальном контроле груза обман раскроется. За 10 месяцев прошлого года в пограничных с Белоруссией областях было задержано более 1544 т такой продукции, отчитывался Россельхознадзор. Эти способы были популярны в первый год после введения эмбарго, но после появления мобильных групп и введения правила об уничтожении санкционной продукции они вышли из моды. Нарушители стали хитрее, теперь доказать незаконное происхождение продуктов сложно. В Белоруссии целая индустрия работает над превращением санкционного товара в разрешенный продукт, считает собеседник «Ведомостей». За три года страна резко увеличила поставки продуктов в Россию: молока и молочных продуктов – на треть, мяса – почти в полтора раза, яблок, груш и айвы – более чем вдвое (см. иллюстрацию на стр. 21).

Белорусские власти обвинения отрицают. «Беларусь не переклеивает наклейки на санкционные продукты, а перерабатывает импортируемое сырье», – категорично заявлял в феврале президент республики Александр Лукашенко. По его мнению, продукт переработки расходится на внутреннем рынке. Лукашенко резко критиковал попытки России контролировать белорусский экспорт и даже предложил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за препятствование в нарушение норм международного права поставкам белорусского продовольствия в Россию. Случаи переклеивания и подделок накладных на санкционные продукты в Белоруссии бывают, признавал президент, но это «мизер, даже не полпроцента, это сотые процента. И мы с этим боремся». По его версии, в случающихся махинациях участвуют российские таможенники и другие должностные лица. Поинтересовавшись статистикой внешней торговли, «Ведомости» выяснили, что проблема несколько больше, чем считает президент Лукашенко.