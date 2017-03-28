Компания, связанная с сыном генпрокурора Игорем Чайкой, получит 75% акций крупнейшего производителя шпал

РЖД пока не готова насовсем расстаться с производителем шпал
Максим Туманов / Для Ведомостей
Совет директоров РЖД решил продать 25% акций крупнейшего производителя железобетонных шпал, «Бетэлтранса», компании «Т-индустрия» за 1,5 млрд руб., говорится в материалах РЖД. «Т-индустрия» – структура, связанная с сыном генерального прокурора Игоря Чайки: 70% этой компании, по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит нидерландской Spoor Structuur Investering B.V. (ее бенефициар не известен), а 30% – ООО «Аква солид», где у сына генпрокурора 99%.