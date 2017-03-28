«Газпром нефть» может купить месторождения в ХМАО у Repsol

Месторождения «Газпром нефти» в тех регионах, где она давно присутствует, выработаны
Сергей Портер / Ведомости
«Газпром нефть» ведет переговоры с Repsol о покупке ее доли в добывающих активах в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Речь идет о покупке 50% недавно открытого месторождения в ХМАО на Карабашских участках, говорит один из них. Repsol принадлежит компания «Евротэк-Югра» через «Репсол экспорасьон Карабашски Б. И.» (данные «СПАРК-Интерфакса»). Представители «Газпром нефти» и Repsol отказались от комментариев.