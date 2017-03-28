Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4289 от 28.03.2017 под заголовком: Китайцы выбирают оригинал

Китайцы все чаще покупают оригинальные лицензионные товары

Этому способствуют увеличение их доходов и растущее знакомство с западной культурой
Спрос на товары законного происхождения может спровоцировать и увеличение количества контрафакта
Спрос на товары законного происхождения может спровоцировать и увеличение количества контрафакта
Andy Wong / AP

В условиях роста покупательной способности и популярности западных персонажей из фильмов и телепередач китайцы все чаще покупают оригинальные лицензионные товары – будь то свитера с Микки-Маусом или рюкзаки с миньонами, – а не подделки. Продажи таких товаров в Китае выросли на 30% до $4,5 млрд за 2015 г. Пока это на порядок ниже, чем на рынке США, где аналогичный показатель достигает $43 млрд, но в разы превосходит среднемировой темп роста по 5,6% в год.

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