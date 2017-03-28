В условиях роста покупательной способности и популярности западных персонажей из фильмов и телепередач китайцы все чаще покупают оригинальные лицензионные товары – будь то свитера с Микки-Маусом или рюкзаки с миньонами, – а не подделки. Продажи таких товаров в Китае выросли на 30% до $4,5 млрд за 2015 г. Пока это на порядок ниже, чем на рынке США, где аналогичный показатель достигает $43 млрд, но в разы превосходит среднемировой темп роста по 5,6% в год.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров