Спрос на товары законного происхождения может спровоцировать и увеличение количества контрафакта
Andy Wong / AP
В условиях роста покупательной способности и популярности западных персонажей из фильмов и телепередач китайцы все чаще покупают оригинальные лицензионные товары – будь то свитера с Микки-Маусом или рюкзаки с миньонами, – а не подделки. Продажи таких товаров в Китае выросли на 30% до $4,5 млрд за 2015 г. Пока это на порядок ниже, чем на рынке США, где аналогичный показатель достигает $43 млрд, но в разы превосходит среднемировой темп роста по 5,6% в год.