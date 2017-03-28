Ресторанный холдинг Ginza Project будет управлять отелями

Первый сторонний отель под управлением Ginza уже работает в Тбилиси
Ginza Project
Ресторанный холдинг Ginza Project намерен стать еще и гостиничным оператором: в 2017 г. компания планирует взять в управление три бутик-отеля – два в Тбилиси и один в Москве, рассказал «Ведомостям» человек, знакомый с планами компании. Представитель Ginza информацию подтвердил. Компания будет управлять объектами самостоятельно, без привлечения международных гостиничных операторов, отметил он, не раскрыв, под каким брендом.