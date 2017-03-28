Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4289 от 28.03.2017 под заголовком: Ginza поселится в отеле

Ресторанный холдинг Ginza Project будет управлять отелями

Первые три объекта расположены в Тбилиси и Москве
Первый сторонний отель под управлением Ginza уже работает в Тбилиси
Первый сторонний отель под управлением Ginza уже работает в Тбилиси
Ginza Project

Ресторанный холдинг Ginza Project намерен стать еще и гостиничным оператором: в 2017 г. компания планирует взять в управление три бутик-отеля – два в Тбилиси и один в Москве, рассказал «Ведомостям» человек, знакомый с планами компании. Представитель Ginza информацию подтвердил. Компания будет управлять объектами самостоятельно, без привлечения международных гостиничных операторов, отметил он, не раскрыв, под каким брендом.

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