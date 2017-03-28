Транспорт
Статья опубликована в № 4289 от 28.03.2017 под заголовком: Маневр на 1,5 млрд руб.

«ПУЛ транс» намерен увеличить парк локомотивов в Усть-Луге

Они понадобятся, если грузооборот порта удвоится
Все терминалы порта вышли на проектную мощность
Все терминалы порта вышли на проектную мощность
Александр Крупнов / Интерпресс / PhotoXPress

Маневровый оператор АО «Порт Усть-Луга транспортная компания» («ПУЛ транс») планирует вложить 772 млн руб. собственных и привлеченных средств в обновление парка локомотивов до 2030 г., сообщил гендиректор компании Игорь Евстафьев. В парке компании 16 локомотивов, 11 из них – собственные, 5 – арендованные. По регламенту Таможенного союза их нельзя будет использовать после 2030 г., так как заканчивается срок их эксплуатации, уточнил Евстафьев. В этом году компания планирует закупить один локомотив за 65 млн руб., а после увеличения грузопотока в порту увеличить парк до 24–26 локомотивов, стоимость каждого оценивается примерно в 70 млн руб., говорит Евстафьев. «ПУЛ транс» закупает локомотивы у группы «Синара» и «Трансмашхолдинга».

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