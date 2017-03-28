«Роснефть» объявила незаконным решение суда ЕС о санкциях

«Роснефть» считает сегодняшнее решение Cуда ЕС, признавшего законными санкции против компании, «незаконным, необоснованным и политизированным». «Данное решение доказывает, что в Европе на смену верховенства права приходит верховенство политической конъюнктуры», – пишет «Роснефть».

«Роснефть» настаивает, что «не совершала никаких противоправных действий ни в одной юрисдикции, где она ведет свою деятельность, включая Украину», и не имеет отношения к кризису в стране. По мнению компании, санкции ЕС в первую очередь создают преференции для других игроков на нефтяном рынке.

Компания указывает, что выполняет все обязательства перед европейскими партнерами, которым санкции наносят экономический ущерб. «Роснефть» напоминает также, что является международной публичной компанией, а с конца прошлого года 19,5%-ным пакетом «Роснефти» владеет консорциум с участием нефтетрейдера Glencore. «Таким образом, практически половина акций компании находится в распоряжении международных акционеров. И политически мотивированные санкции наносят им серьезный ущерб: мешают эффективной работе менеджмента, ограничивая доступ «Роснефти» к финансовым рынкам и создавая препятствия для реализации перспективных проектов», – пишет «Роснефть». Компания намерена и в дальнейшем «последовательно защищать интересы своих акционеров... используя все имеющиеся в ее распоряжении правовые инструменты».

Сегодня Европейский суд в Люксембурге признал секторальные санкции ЕС против «Роснефти» обоснованными. В постановлении суда указано, что он считает решение полностью законным, уточняет, что финансовые ограничения не касаются обработки банковских транзакций «Роснефти» (т. е. их целью не является замораживание активов), и подтверждает, что запрет на выпуск новых GDR «Роснефти» распространяется и на акции, выпущенные до введения санкций.

Отдельно суд указывает, что санкции не противоречат действующим положениям Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между Россией и ЕС. Это один из аргументов «Роснефти», считающей, что «односторонние экономические санкции по определению ограничивают торговлю». По мнению суда, «учитывая усиление санкционных мер Совета ЕС в связи с кризисом на Украине, ограничения свободы предпринимательства и права собственности в отношении "Роснефти" не могут считаться непропорциональными».

Решение Европейского суда окончательно, на него не может быть подана апелляция, сообщил ТАСС Лоде Ванден Хенде, партнер компании Herbert Smith Freehills LLP, представляющей интересы «Роснефти». «Мы не можем подавать апелляцию, во всяком случае не здесь. Здесь нет более возможностей для дальнейших апелляций», – сказал он журналистам. Адвокат отметил, что, по его мнению, решение суда опасно тем, что открывает возможность для применения санкций на уровне государств к любым, даже частично государственным компаниям.

История иска

Санкции, введенные Советом ЕС в июле 2014 г. с целью «увеличить цену действий России по подрыву суверенитета Украины», запретили ввоз в Россию технологий и оборудования для работ на арктическом шельфе, глубоководного бурения и месторождений с трудноизвлекаемой нефтью, запретили работать на шельфе европейским компаниям, а также ограничили международное кредитование «Роснефти».

До санкций «Роснефть» собиралась разрабатывать арктический шельф с американскими и европейскими партнерами. После того как правительства ЕС и США запретили там работать своим компаниям, темпы роста ее добычи в долгосрочной перспективе могут упасть с 2–3% примерно до 1% в год, предсказывали эксперты. Запасы нефти в Арктике сопоставимы с запасами на всей материковой части России.

«Роснефть» в октябре 2014 г. подала иск о правомерности секторальных санкций ЕС к властям Великобритании. По мнению «Роснефти», Великобритания расширенно трактовала санкции Совета ЕС, что привело к дополнительным неоправданным ограничениям для работы компании на международных рынках.

Но в январе 2015 г. Высокий суд Лондона направил иск «Роснефти» в суд ЕС, так как российская компания оспаривает постановления Евросоюза и у британского суда нет полномочий выносить решение об их правомерности. Номер дела – C-72/15. «Роснефть» также оспаривает санкции ЕС напрямую в Европейском суде общей юрисдикции (втором по значимости в ЕС после Европейского суда), однако разбирательство по этому иску отложено до тех пор, пока не будет принято решение Европейского суда по иску, поданному в Великобритании.

Иски в связи с европейскими санкциями подали также «Газпром нефть" , ВЭБ, Сбербанк и ВТБ. Дело "Роснефти" против Совета ЕС – первое дело по оспариванию санкций, инициированное российской компанией. В апреле прошлого года "Газпром нефть" и Сбербанк получили из Европейского суда предложение отложить рассмотрение их дел по санкциям до вынесения решения по аналогичному иску "Роснефти".