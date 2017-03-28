Агрохолдинг «Черкизово» втрое сократит инвестиции в 2018 году

В 2018 г. капитальные затраты группы «Черкизово» существенно сократятся – примерно до 2–3 млрд руб. по сравнению с 10 млрд руб. в текущем году, причина – завершение ключевых проектов компании. Это следует из отчета аналитиков инвестиционной группы «Атон» по итогам встречи с руководством группы и ее инвесторами.

Представитель компании подтвердил информацию. В прошлом году «Черкизово», по собственным данным, инвестировало в развитие 9,9 млрд руб., из которых 2,9 млрд руб. вложено в птицеводство, а именно строительство инкубатора и зернового элеватора в Липецкой области (проект «Елецпром»). Еще 3,8 млрд руб. инвестировано в свиноводство, в покупку оборудования для площадок откорма в Воронежской области и строительство новых площадок в Липецкой области. Также компания вложила 1,5 млрд руб. в мясоперерабатывающий завод в подмосковной Кашире. Оставшиеся деньги потрачены на строительство комплекса по сушке зерна и проект по выращиванию индейки.

Планы на этот год – продолжить инвестиции в завод в Кашире (4,5 млрд руб.) и новые свинокомплексы в Воронежской и Липецкой областях (2,8 млрд руб.), а также завершить строительство центров ремонтного молодняка и родительского стада по птицеводческому проекту (2,3 млрд руб.), сообщил представитель «Черкизово». В 2018 г. ключевые проекты «Черкизово» завершатся, поэтому сократятся и инвестиции, отмечают аналитики «Атона». Россия практически полностью вышла на самообеспечение по птице (95%) и по свинине (90%), уточнил представитель группы. Зато свободный денежный поток «Черкизово» «значительно улучшится, что приведет к более высокому распределению дивидендов», сказано в отчете «Атона». Кроме того, рентабельность компании улучшится уже в этом году за счет прогнозируемого роста цен, увеличения доли брендированной продукции в продажах и укрепления рубля, добавляет Михаил Ганелин из «Атона» (см. врез). «Черкизово» планирует наращивать долю мясопереработки в выручке благодаря запуску завода в Кашире в 2018 г. и производства продукции глубокой переработки из индейки (колбасы и др.), подтвердил его представитель.

Трудное время 2016 г. выдался непростым для «Черкизово»: несмотря на рост выручки холдинг втрое сократил прибыль по сравнению с 2015 г. – до 1,9 млрд руб., рентабельность по чистой прибыли снизилась с 7,8 до 2,3%. Среди причин – списание 1,3 млрд руб. невозвратных субсидий и 300 млн руб. в связи с ликвидацией африканской чумы свиней.

«Черкизово» переходит в новую фазу – перестает только вкладывать в развитие, в результате бизнес позволит генерировать больший денежный поток, поясняет Алексей Кривошапко, директор Prosperity Сapital Management – крупнейшего миноритарного акционера «Черкизово». Акционеры наконец смогут рассчитывать на большие дивиденды, добавляет он. Год назад в интервью «Ведомостям» гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов говорил, что компания старается «платить примерно 20% [чистой прибыли]»: «Такой сбалансированный уровень не ставит в зону риска проекты компании и позволяет развиваться». По итогам 2016 г. группа может направить на дивиденды 600 млн руб., следует из ее материалов к собранию акционеров; в 2015 г. акционеры получили 2 млрд руб.

В дальнейшем «Черкизово», вероятно, сфокусируется на повышении эффективности, а не наращивании масштабов, считает Кривошапко.

Непосредственный конкурент «Черкизово» – группа «Русагро» Вадима Мошковича – наоборот, наращивает инвестиции. В 2016 г. компания вложила 16,7 млрд руб., план на этот год – более 20 млрд руб., на 2018 г. – еще больше, сообщил гендиректор агрохолдинга Максим Басов. Причем инвестиции в мясной бизнес будут только нарастать, подчеркнул он. Так, агрохолдинг строит крупный свинокомплекс в Приморье общей стоимостью около 60 млрд руб. Также «Русагро» не исключает инвестиций в новые направления, отметил Басов.