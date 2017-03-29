Статья опубликована в № 4290 от 29.03.2017 под заголовком: Carlson Wagonlit станет «Вип»

«Випсервис» купит российский бизнес организатора деловых поездок Carlson Wagonlit Travel

И получит франшизу на этот бренд

Анастасия Иванова

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