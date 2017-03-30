Статья опубликована в № 4291 от 30.03.2017 под заголовком: «Милан» забьет на бирже

Футбольный клуб «Милан» может выйти на биржу после продажи китайцам

Сделка по продаже клуба должна быть закрыта в середине апреля

Светлана Ястребова,

Наталья Ищенко

/ Ведомости