Спортивный бизнес
Статья опубликована в № 4291 от 30.03.2017 под заголовком: «Милан» забьет на бирже

Футбольный клуб «Милан» может выйти на биржу после продажи китайцам

Сделка по продаже клуба должна быть закрыта в середине апреля
Берлускони владел «Миланом» с 1986 г.
Берлускони владел «Миланом» с 1986 г.
АС Milan

Футбольный клуб «Милан» планирует размещение на Гонконгской фондовой бирже, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

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