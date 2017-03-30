Минсельхоз определился с ценами на зерно для проведения интервенций в 2017/18 сельхозгоду

Минсельхоз снизил предельные цены, по достижении которых рынком государство может начать закупки зерна в интервенционный фонд в 2017/18 сельхозгоду. Так, на пшеницу 3-го класса их предлагается установить на уровне 10 300 руб./т, что на 5,5% меньше цен, установленных на текущий сезон, 4-го класса – 9000 руб./т (-13,5%), 5-го класса – 7600 руб./т (-13,6%). Соответствующий проект приказа Минсельхоз направил в Федеральную антимонопольную службу, сообщило ведомство. Эти цены немного выше текущего рыночного уровня, они вполне комфортны для производителей, пояснил представитель Минсельхоза. Практика показала: рыночная цена складывается ниже установленной, добавил он.

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