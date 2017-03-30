Amazon и Facebook столкнулись с неожиданными сложностями в Индии

В последние годы Amazon, Facebook, Uber и другие технологические компании из США стремятся завоевать один из последних крупных неосвоенных рынков – Индию. В стране живет более 1,2 млрд человек, многие из которых только начинают пользоваться интернетом. Американские компании благодаря капиталу смогли занять значительную долю на этом рынке, но местные стартапы пытаются навязать им высокую конкуренцию при помощи Китая.

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