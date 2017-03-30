ОАК первой из государственных оборонных компаний обзавелась опционной программой

Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; контролируется государством) в среду, 29 марта, рассматривал в числе прочих вопрос об опционной программе, сообщила компания. Это опционная программа для топ-менеджмента корпорации, она была принята, рассказали человек, близкий к ОАК, и федеральный чиновник. Это подтвердил и независимый член совета директоров ОАК Евгений Юрченко: «Программа будет стимулировать менеджмент ОАК и ее «дочек» к росту стоимости компании».

Топ-менеджеры ОАК получат так называемые фантомные акции. Их цена будет зафиксирована как средневзвешенная цена акций на Московской бирже за 1–2 месяца до распределения, говорят два человека, близких к корпорации. Вознаграждение участникам программы рассчитают как разницу между ценой их акций спустя год (также средневзвешенная за 1–2 месяца) и ценой при распределении, продолжают собеседники. Если акции не вырастут, то и вознаграждения не будет. Срок действия программы составит три года, на второй и третий годы вознаграждение будет рассчитано как разность между котировками актуальными и годом ранее, стартует программа в 2017 г., добавляет один из собеседников. В 2019 г. в программу могут быть включены и реальные акции, но параметры этого этапа еще не определены, продолжает он.

В программе поучаствуют 70 топ-менеджеров самой ОАК (президент, вице-президенты, директора департаментов и программ), гендиректора, их заместители и руководители филиалов крупнейших «дочек» ОАК – всего до 200 человек. Им отдадут фантомные акции, эквивалентные 1% от уставного капитала ОАК, говорят два человека, близких к корпорации. Вчера ОАК стоила на бирже 285 млрд руб., т. е. топ-менеджеры могут «получить» бумаги почти на 3 млрд руб. С 1 апреля 2016 г. ОАК подорожала на 88%. Но средневзвешенная цена акций за февраль – март 2016 и 2017 гг. выросла всего на 8,6%. Если бы программа уже действовала, топ-менеджеры холдинга получили бы дополнительную премию в размере около 24,5 млн руб., или в среднем по 123 000 руб. на человека. Для сравнения: 13 членов правления ОАК (включая президента корпорации Юрия Слюсаря) в 2016 г. заработали суммарно 141 млн руб., или в среднем по 10,8 млн руб. на человека.

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Промышленный холдинг

Акционеры – Росимущество (91,2%), ВЭБ (около 5%).

Капитализация – 285 млрд руб.

Финансовые показатели (МСФО, шесть месяцев 2016 г.):

Выручка – 129 млрд руб.,

Чистый убыток – 7,7 млрд руб.

«Рост последних лет объясняется эффектом низкой базы. Бумаги ОАК низколиквидны, их котировки легко двигаются в любом направлении и мало отражают успехи или неудачи компании, – рассуждает аналитик ИК «Атон» Михаил Ганелин. – С начала года ОАК подорожала на 36% при отсутствии хороших новостей, хотя индекс ММВБ упал на 10%». Сейчас ОАК стоит достаточно дорого, компания ни разу не была прибыльной, имеет огромные долги, продолжает эксперт. Он не видит перспектив для дальнейшего серьезного роста в ближайший год. В более долгосрочной перспективе это возможно и будет зависеть от успеха новых программ, успеха трансформации бизнес-модели и корпоративной структуры, резюмирует он.

Это первая опционная программа среди государственных оборонных предприятий, говорят два человека, близких к ОАК. Топ-менеджмент воспринимает программу положительно, но есть опасения, что она не будет особо эффективной, продолжает один из собеседников. «Дело в том, что государство, как акционер, с руководства ОАК спрашивает только за выполнение гособоронзаказа, все остальное – выручка, прибыльность, капитализация – никого не интересует. В Boeing и Airbus акционеры частные, интересы их и менеджмента полностью совпадают – рост стоимости», – поясняет собеседник. Полный эффект опционная программа даст при хотя бы частичной приватизации ОАК, добавляет он. Мотивировать менеджмент программа будет, но в оборонном холдинге, понятно, не станет основным стимулом работы, соглашается Ганелин.

Представители ОАК и Минпромторга от комментариев отказались.