ТЭК
Статья опубликована в № 4291 от 30.03.2017 под заголовком: ОАК раздаст опционы

ОАК первой из государственных оборонных компаний обзавелась опционной программой

Около 70 топ-менеджеров корпорации получат фантомные акции
Топ-менеджеры ОАК получат фантомные акции, но через два года может дойти и до настоящих
Топ-менеджеры ОАК получат фантомные акции, но через два года может дойти и до настоящих
Андрей Рудаков / Bloomberg

Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; контролируется государством) в среду, 29 марта, рассматривал в числе прочих вопрос об опционной программе, сообщила компания. Это опционная программа для топ-менеджмента корпорации, она была принята, рассказали человек, близкий к ОАК, и федеральный чиновник. Это подтвердил и независимый член совета директоров ОАК Евгений Юрченко: «Программа будет стимулировать менеджмент ОАК и ее «дочек» к росту стоимости компании».

Топ-менеджеры ОАК получат так называемые фантомные акции. Их цена будет зафиксирована как средневзвешенная цена акций на Московской бирже за 1–2 месяца до распределения, говорят два человека, близких к корпорации. Вознаграждение участникам программы рассчитают как разницу между ценой их акций спустя год (также средневзвешенная за 1–2 месяца) и ценой при распределении, продолжают собеседники. Если акции не вырастут, то и вознаграждения не будет. Срок действия программы составит три года, на второй и третий годы вознаграждение будет рассчитано как разность между котировками актуальными и годом ранее, стартует программа в 2017 г., добавляет один из собеседников. В 2019 г. в программу могут быть включены и реальные акции, но параметры этого этапа еще не определены, продолжает он.

ОАК получит в 2017 году около 50 млрд рублей от государства

В программе поучаствуют 70 топ-менеджеров самой ОАК (президент, вице-президенты, директора департаментов и программ), гендиректора, их заместители и руководители филиалов крупнейших «дочек» ОАК – всего до 200 человек. Им отдадут фантомные акции, эквивалентные 1% от уставного капитала ОАК, говорят два человека, близких к корпорации. Вчера ОАК стоила на бирже 285 млрд руб., т. е. топ-менеджеры могут «получить» бумаги почти на 3 млрд руб. С 1 апреля 2016 г. ОАК подорожала на 88%. Но средневзвешенная цена акций за февраль – март 2016 и 2017 гг. выросла всего на 8,6%. Если бы программа уже действовала, топ-менеджеры холдинга получили бы дополнительную премию в размере около 24,5 млн руб., или в среднем по 123 000 руб. на человека. Для сравнения: 13 членов правления ОАК (включая президента корпорации Юрия Слюсаря) в 2016 г. заработали суммарно 141 млн руб., или в среднем по 10,8 млн руб. на человека.

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»

Промышленный холдинг
Акционеры – Росимущество (91,2%), ВЭБ (около 5%).
Капитализация – 285 млрд руб.
Финансовые показатели (МСФО, шесть месяцев 2016 г.):
Выручка – 129 млрд руб.,
Чистый убыток – 7,7 млрд руб.

«Рост последних лет объясняется эффектом низкой базы. Бумаги ОАК низколиквидны, их котировки легко двигаются в любом направлении и мало отражают успехи или неудачи компании, – рассуждает аналитик ИК «Атон» Михаил Ганелин. – С начала года ОАК подорожала на 36% при отсутствии хороших новостей, хотя индекс ММВБ упал на 10%». Сейчас ОАК стоит достаточно дорого, компания ни разу не была прибыльной, имеет огромные долги, продолжает эксперт. Он не видит перспектив для дальнейшего серьезного роста в ближайший год. В более долгосрочной перспективе это возможно и будет зависеть от успеха новых программ, успеха трансформации бизнес-модели и корпоративной структуры, резюмирует он.

«Туполев» уже через пару лет может стать филиалом ОАК
ОАК может перейти на единую акцию
Авиастроительная корпорация хочет упростить структуру управления, чтобы сэкономить миллиарды рублей

Это первая опционная программа среди государственных оборонных предприятий, говорят два человека, близких к ОАК. Топ-менеджмент воспринимает программу положительно, но есть опасения, что она не будет особо эффективной, продолжает один из собеседников. «Дело в том, что государство, как акционер, с руководства ОАК спрашивает только за выполнение гособоронзаказа, все остальное – выручка, прибыльность, капитализация – никого не интересует. В Boeing и Airbus акционеры частные, интересы их и менеджмента полностью совпадают – рост стоимости», – поясняет собеседник. Полный эффект опционная программа даст при хотя бы частичной приватизации ОАК, добавляет он. Мотивировать менеджмент программа будет, но в оборонном холдинге, понятно, не станет основным стимулом работы, соглашается Ганелин.

Представители ОАК и Минпромторга от комментариев отказались.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике