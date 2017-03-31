Украинский агрохолдинг Kernel продаст последний российский актив

Украинский Kernel продает российский актив - долю 50% в зерновом терминальном комплексе «Тамань» (остальные 50% - у Glencore), заявил гендиректор Glencore Agri Крис Мэнохью (его слова приводит Reuters). О желании украинской компании продать «Тамань» слышали и два российских экспортера, рассказали их представители «Ведомостям». Представитель Kernel на вопросы не ответил.

Kernel ищет покупателя на долю с прошлого года, знают экспортеры. Компания в открытую предложила рынку приобрести долю в терминале, но покупатель пока не известен, говорит один из собеседников «Ведомостей». Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько оценил долю в терминальном комплексе в $70-80 млн.

Цена, которую обсуждает Kernel с потенциальными покупателями, завышена, слышал человек, близкий к одному из экспортеров. Скорее всего компания обойдет весь рынок, а покупателем доли выступит Glencore, уверен топ-менеджер одного из экспортеров. Тем более, у этой компании, как у партнера, должно быть первоочередное право на выкуп доли.

Зерновой терминальный комплекс «Тамань» расположен в юго-западной части Таманского полуострова. Его Glencore и Kernel выкупили у белгородской группы «Эфко» в 2012 г. за $265 млн. Его мощность перевалки - 3,6 млн т зерновых в год. Терминал успешно работал в прошлом сезоне, через него отгружено 3,4 млн т зерна, говорит замдиректора департамента стратегического маркетинга Игорь Павенский.

Kernel в последнее время избавлялась от российских предприятий. В прошлом году компания продала два маслозавода, говорится в ее годовом отчете. Источники «Ведомостей» называли покупателем группу агропредприятий «Ресурс». Доля в терминальном комплексе оставалась последним активом компании в России.