Uber решил заплатить российский «налог на Google»

Сервис вызова такси Uber встал на учет в России в качестве налогоплательщика НДС электронных услуг (так называемый «налог на Google»), свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы. Представитель сервиса подтвердил это. «Мы приняли решение о самостоятельной уплате НДС на электронные услуги, оказываемые компанией Uber B.V. партнерам на территории Российской Федерации, с 1 апреля. Эти изменения не приведут к увеличению комиссии Uber B.V. партнерам», - подчеркнул он.

Закон об уплате НДС при продаже электронных услуг российская Госдума приняла летом 2016 г. Авторы этого закона – депутаты Андрей Луговой и Владимир Парахин: они сочли несправедливым, что российские компании платят НДС c электронных услуг, а иностранные – нет, что якобы ставит последних в более выгодное положение.

Ранее партнеры компании Uber B.V. в Российской Федерации самостоятельно уплачивали НДС, при этом компания компенсировала партнерам расходы, пояснил «Ведомостям» представитель сервиса.

В начале 2017 г. руководитель общественного движения Taxi 2018 Станислав Швагерус заявлял «Известиям», что из-за появившейся обязанности для них платить НДС водители начали отказываться от сотрудничества с Uber. Представитель Uber это опровергает: «Мы не наблюдали оттока партнеров, напротив, мы успешно развиваемся в России».

Но теперь Uber B.V. будет уплачивать НДС сам, добавил собеседник «Ведомостей», что, конечно, «удобнее для наших партнеров». Речь идет не о водителях, а о партнерах - юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, говорит представитель Uber: «Компания сотрудничает только с юридическими лицами и ИП».

Другой крупный зарубежный сервис заказа такси, работающий в России, - израильский Gett (ранее Gettaxi) уже платит самостоятельно НДС с электронных услуг, сказал «Ведомостям» представитель компании.

Среди технологических компаний, зарегистрировавшихся для уплаты «налога на Google» в ФНС, - Apple Distribution International, Google Commerce Ltd., Microsoft Ireland, Netflix International, несколько юрлиц Amazon, Airbnb, а также газета Financial Times.