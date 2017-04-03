Еврокомиссия признала, что она не может блокировать строительство «Северного потока – 2»

Еврокомиссия не видит необходимости в новой инфраструктуре такого масштаба
«Газпром»
Еврокомиссия не имеет законных оснований блокировать реализацию проекта «Северный поток – 2». Об этом говорится в письме Еврокомиссии в правительства Дании и Швеции от 28 марта. Письмо стало ответом на запрос от 25 января со стороны Дании и Швеции на оперативную оценку проекта газопровода и поставило точку в долгих спорах насчет того, могут ли политические сомнения Евросоюза быть переведены в законные действия против «Северного потока – 2». «Нам не нравится «Северный поток – 2» политически», – ответил представитель Еврокомиссии, но нет никаких законных оснований блокировать этот проект, потому что правила ЕС неприменимы к морским частям газопроводов.