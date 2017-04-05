Миллиарды пошли в эфир

«Ведомости» выяснили, кто вкладывается в крупнейший проект импортозамещения в российской легкой промышленности - «Ивановский полиэфирный комплекс» (ИПК).

ИПК - крупнейший инвестпроект в производстве сырья для легкой промышленности в России, говорит гендиректор комплекса Сергей Николаев (передал через представителя). ИПК будет замещать импортное сырье для легкой промышленности, которая станет основным потребителем (материалы для автопрома, основы для кровельных материалов, производство одежды, мебели и т. д). Сейчас в стране нет производства синтетических (полиэфирных) волокон, основной поставщик - Китай, подтверждает президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин.

Общая стоимость проекта - более 25 млрд руб. В декабре 2016 г. ВЭБ одобрил комплексу кредит на 20,4 млрд руб. на 13 лет, сообщал Минпромторг. Николаев уточнил, что кредит валютный. Помимо этого собственники комплекса должны вложить в проект более 5 млрд собственных средств, сообщал ВЭБ.

4 апреля Федеральная антимонопольная служба сообщила, что согласовала ходатайство от кипрской «Хонсон менеджмент лимитед» на приобретение 100% голосующих акций АО «Ивановский полиэфирный комплекс». По словам представителя ИПК, сделка, одобренная ФАС, необходима для того, чтобы в проект инвестировали его собственники в ходе допэмиссии. Это условие привлечения кредита от ВЭБа, знает источник, близкий к переговорам о кредите

Конечные бенефициары «Хонсон менеджмента» - Сергей Пресняков (с долей около 52%), Алексей Голубович (25,1%), Алексей Прудников (около 15%) и Руслан Кряжев (около 10%), по данным кипрского реестра. Эти лица становятся совладельцами в результате дополнительной эмиссии акций АО «Ивановский полиэфирный комплекс», подтвердил «Ведомостям» Николаев.

Голубович пояснил «Ведомостям», что в результате сделки, одобренной ФАС, структура собственников ИПК и распределение их долей не изменится. До сих пор был известен лишь учредитель ИПК - Голубович, а акции компании, по данным ЕГРЮЛ, были у регистратора «Р.О.С.Т.». Голубович - управляющий директор основанной им Arbat Capital, в середине 1990-х он руководил инвестиционным управлением «Менатепа», затем был директором по стратегическому планированию НК «Юкос», а впоследствии свидетелем обвинения по делу этой компании.

Таким образом, получается, что основной акционер ИПК - Пресняков; два его знакомых называют его владельцем группы компаний Active CIS - это производственные и инжиниринговые компании, которые занимаются инфраструктурными проектами в автоматизированных системах управления, IT, телекоммуникациях и энергетике. На его странице в социальной сети Linkedin также указано, что он владелец Active CIS. Телефоны, указанные на сайте этой компании, не отвечали в среду.

Мощные планы 60% потребностей в полиэфирном волокне может обеспечить «Ивановский полиэфирный комплекс», заявил в марте гендиректор ИПК Сергей Николаев «Ивановской газете». Проектная мощность - до 175 000 т в год полиэфирного штапельного волокна, говорится на его сайте. Также планируется производить текстильный гранулят - до 30 000 т в год; он используется для изготовления нитей. Выход на проектную мощность - II квартал 2020 г.

Прудников - президент группы компаний «Финематика», которая занимается венчурными инвестициями, реструктуризацией долгов, структурированием и сопровождением сделок. Он пока не ответил на вопросы «Ведомостей».

Кроме того, Прудников и Кряжев - управляющие партнеры инвесткомпании Waarde Capital. По данным ее сайта, она инвестирует в компании в Европе, США, Израиле, России и Юго-восточной Азии. Как и Голубович, в 1990-е гг. Кряжев работал в структурах «Юкоса», следует из данных его профиля в LinkedIn; связаться с ним вчера не удалось.

Голубович в декабре 2016 г. говорил «Ведомостям», что химической промышленностью занимается больше 23 лет: организовывал приобретение нескольких десятков предприятий, инвестировал в публичные химические компании, в т. ч. с финансовыми партнёрами. «При этом я никогда не работал в химической или нефтехимической компании (кроме попытки создать такую в рамках нефтяной компании в 1998-1999 гг., но из-за российского кризиса это тогда не сложилось). В данном случае [с ИПК] группа инвесторов действует, фактически, как фонд прямых инвестиций для химической промышленности», - говорил он.

Представители ВЭБа и ИПК говорят, что сейчас идет подготовка к подписанию кредитного соглашения, на данный момент оно еще не подписано. В феврале ВЭБ сообщал, что подписание кредитных соглашений планируется в апреле 2017 г.