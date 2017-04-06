Промышленность
Статья опубликована в № 4296 от 06.04.2017 под заголовком: «Фосагро» подвинет конкурентов

«Фосагро» может потеснить конкурентов в Европе и Латинской Америке

Компания планирует увеличить поставки удобрений на экспорт на 20%
«Фосагро» рассчитывает на четверть увеличить поставки удобрений внутри страны
«Фосагро» рассчитывает на четверть увеличить поставки удобрений внутри страны
Евгений Егоров / Ведомости

Новая стратегия «Фосагро», представленная инвесторам в конце марта, поможет российской компании потеснить с рынков Латинской Америки и Европы своего конкурента – норвежскую Yara. Об этом пишут по итогам встречи с компанией аналитики UBS. Стратегия «Фосагро» предполагает рост доли в продажах сложных удобрений в Латинской Америке с 10% в 2016 г. до 20% в 2020 г., в Европе – с 13% в 2016 г. до 17% в 2020 г. Таким образом, продажи в Латинской Америке должны достичь 2 млн т, в Европе – 2,4 млн т. Доли Yara на рынках Латинской Америки и Европы в 2016 г. составляли 37 и 35% соответственно.

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