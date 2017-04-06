Транспорт
Статья опубликована в № 4296 от 06.04.2017 под заголовком: Вагоны для Минобороны

Минобороны нужно 30 000 вагонов для обеспечения безопасности государства

Президент России Владимир Путин поручил приобрести их в течение трех лет
Учения показали нехватку «не менее 30 000 платформ для переброски войск на стратегическом направлении», пояснили в Минобороны
Учения показали нехватку «не менее 30 000 платформ для переброски войск на стратегическом направлении», пояснили в Минобороны
Евгений Разумный / Ведомости

Президент Владимир Путин поручил до 2019 г. приобрести 30 000 вагонов-платформ для их возможного использования при переброске войск в случае угрозы безопасности государства, сообщил замминистра обороны России Дмитрий Булгаков. Как пояснил представитель Минобороны, прошедшие ранее учения – командно-штабные, стратегические, с переброской войск, – показали, что сегодня не хватает «не менее 30 000 платформ для переброски войск на стратегическом направлении». Представитель РЖД от комментариев отказался, Минтранс не ответил на запрос.

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