Минобороны нужно 30 000 вагонов для обеспечения безопасности государства

Учения показали нехватку «не менее 30 000 платформ для переброски войск на стратегическом направлении», пояснили в Минобороны
Евгений Разумный / Ведомости
Президент Владимир Путин поручил до 2019 г. приобрести 30 000 вагонов-платформ для их возможного использования при переброске войск в случае угрозы безопасности государства, сообщил замминистра обороны России Дмитрий Булгаков. Как пояснил представитель Минобороны, прошедшие ранее учения – командно-штабные, стратегические, с переброской войск, – показали, что сегодня не хватает «не менее 30 000 платформ для переброски войск на стратегическом направлении». Представитель РЖД от комментариев отказался, Минтранс не ответил на запрос.