Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4296 от 06.04.2017 под заголовком: Объединение водителей временно заблокировано

Суд временно заблокировал право водителей Сиэтла объединяться в профсоюзы

Против нововведения выступили Uber и Lyft
Технологические сервисы по вызову такси активно убеждали независимых водителей противостоять объединению в профсоюзы
Технологические сервисы по вызову такси активно убеждали независимых водителей противостоять объединению в профсоюзы
Michaela Rehle / REUTERS

Федеральный судья Роберт Ласник приостановил введение правил, позволяющих водителям города Сиэтла, сотрудничающим с сервисами по вызову такси, объединяться в профсоюзы, сообщают WSJ и FT. Таким образом он удовлетворил требование Торговой палаты США, которая посчитала, что закон неправомерно приравнивает таких водителей к наемным работникам, это позволяет им объединяться в профсоюзы и через них участвовать в коллективном обсуждении тарифов и льгот. Решение суда позволит таким компаниям, как Uber Technologies и Lyft, выступающим против введения правил, не передавать в профсоюз Teamsters персональные данные сотрудничающих с ними перевозчиков. Teamsters подал заявку на назначение его единственным представителем интересов водителей.

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