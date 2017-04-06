Суд временно заблокировал право водителей Сиэтла объединяться в профсоюзы

Федеральный судья Роберт Ласник приостановил введение правил, позволяющих водителям города Сиэтла, сотрудничающим с сервисами по вызову такси, объединяться в профсоюзы, сообщают WSJ и FT. Таким образом он удовлетворил требование Торговой палаты США, которая посчитала, что закон неправомерно приравнивает таких водителей к наемным работникам, это позволяет им объединяться в профсоюзы и через них участвовать в коллективном обсуждении тарифов и льгот. Решение суда позволит таким компаниям, как Uber Technologies и Lyft, выступающим против введения правил, не передавать в профсоюз Teamsters персональные данные сотрудничающих с ними перевозчиков. Teamsters подал заявку на назначение его единственным представителем интересов водителей.

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