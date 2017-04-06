Unilever избавится от маргарина и реструктурирует бизнес

Англо-голландская компания Unilever объявила о реструктуризации. Один из крупнейших мировых производителей товаров повседневного спроса продаст бизнес по производству спредов, пересмотрит юридическую структуру и проведет выкуп своих акций.

Компания решилась на реформы после февральской попытки Kraft Heinz купить Unilever за $143 млрд, отмечает Reuters: Unilever хочет доказать акционерам, что может приносить привлекательную доходность и как независимая компания.

Unilever планирует потратить $5,3 млрд на выкуп своих акций и повысить дивиденды на 12% за 2017 г., сказано в сообщении компании.

Также совет директоров Unilever утвердил новую структуру компании. Появится подразделение, которое объединит активы по производству еды, мороженого и напитков, со штаб-квартирой в Нидерландах, сообщил генеральный директор компании Пол Полман (его слова приводятся в сообщении). Среди продовольственных брендов Unilever - например, майонез Hellmann’s, приправы и замороженные продукты Knorr; компании также принадлежат мороженое Magnum, чай Lipton и др.

Текущая структура бизнеса Unilever с двумя штаб-квартирами в Великобритании и Нидерландах - наследие от слияния голландского производителя маргарина с британским поставщиком мыла в 1920 г., и упрощение это структуры «открывает двери для крупных сделок по слияниям и поглощениям», заявил Полман Bloomberg TV.

Помимо производства продуктов питания Unilever выпускает средства по уходу за собой, бытовую химию и др. В портфеле компании - бренды Domestos, Сif, Persil, Dove, Rexona, Clear и др.

В новой структуре компании Unilever не видит места бизнесу по производству спредов (продукт на основе молочных и растительных жиров), поэтому он будет продан или выделен в отдельную структуру, если компания не сможет найти покупателя, пишет Bloomberg со ссылкой на финансового директора Unilever Грэма Питкетли. По его словам, потенциальные покупатели уже проявили интерес к этому активу. По оценке аналитика Natixis Пьера Тегнера, этот бизнес может стоить 7,5 млрд евро, сообщает Bloomberg. Unilever владеет брендами спредов Flora, Stork и Country Crock, на российском рынке компания продает спред Rama.

Несмотря на то что это направление бизнеса приносит высокую прибыль, продажи спредов снижаются - потребительские вкусы меняются в сторону более натуральных продуктов, например сливочного масла, напоминает Financial Times.

Помимо прочего Unilever сократит объемы заказываемой рекламы на 30%, по данным Bloomberg. Компания будет стараться дольше демонстрировать наиболее успешную рекламу, так что это не должно сказаться на брендах, заявил Питкетли.

Гиганты рынка потребительских товаров, такие как Unilever и Reckitt Benckiser, активно переоценивают активы, писала ранее WSJ. Индустрия столкнулась с замедлением роста и усилением конкуренции.