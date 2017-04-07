«Алросу» проверят

В офис «Алросы» пришли сотрудники ФСБ. Оперативно-следственные действия могут быть связаны с продажей компанией непрофильных активов, в том числе МАК-банка

В московском офисе «Алросы» в четверг работали сотрудники ФСБ, рассказали два человека, близких к компании. Совместно с руководством компании ФСБ выясняет обстоятельства продажи в 2015 г. МАК-банка, говорит один из собеседников. ФСБ также проводит выемку документов, сообщают информагентства со ссылкой на источники. Силовиков интересует продажа непрофильных активов в 2011–2013 гг., отмечает источник ТАСС. Поводом для оперативно-следственных действий стало поручение следователей из Якутии, уверяет источник «Интерфакса». Представитель «Алросы» на запрос не ответил.