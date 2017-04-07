«Евродон» останавливает поставки охлажденного мяса в торговые сети

Статья опубликована в № 4297 от 07.04.2017 под заголовком: Индейка не попадет в сети

Одна из компаний группы «Евродон» – «Торговый дом «Индолина» – уведомила торговые сети, что начиная с 6 апреля не сможет поставлять охлажденное индюшачье мясо, говорится в письме, с которым ознакомились «Ведомости». Представитель «Евродона» подтвердил, что такое письмо действительно было отправлено в розничные сети. Представители сетей «Азбука вкуса» и «Лента» подтвердили получение письма. Представитель X5 Retail Group не ответил на запрос.

Причина прекращения поставок – снижение поголовья птицы, которое стало следствием изменений в технологическом цикле, а они вызваны эпизоотической обстановкой, сложившейся в конце 2016 – начале 2017 г., и планом ветеринарно-санитарных мероприятий, требующих соблюдения карантина.

В конце прошлого года на двух производственных площадках «Евродона» вспыхнул птичий грипп, пришлось уничтожить 700 000 голов птиц, или примерно 6% общего годового поголовья.

Карантин длился до 16 марта и сейчас «Евродон» восстанавливает технологические процессы, информирует его представитель: птица вырастает за 140 дней, поэтому для восстановления производства необходимо еще два месяца. На прежние показатели производства компания сможет выйти только к концу мая 2017 г.

Неудачный год В 2011–2015 гг. в России не было вспышек птичьего гриппа, сообщал Россельхознадзор. В ноябре – декабре зафиксировано сразу несколько вспышек птичьего гриппа. Сначала он обнаружен в личных хозяйствах Калмыкии, затем – на Харабалинской птицефабрике в Астраханской области, после – в хозяйствах Краснодарского края и в «Евродоне». Суммарно после этих вспышек уничтожено свыше 2000 голов птицы.

«Евродон» – один из лидеров в производстве индейки в России. В 2016 г. компания выпустила около 60 000 т индейки в убойном весе, сообщал ранее «Ведомостям» представитель компании, или примерно четверть всей выпущенной в России индейки. Также компания выпускает колбасы, деликатесы и другую продукцию из индюшачьего мяса. Эту продукцию, как и замороженное индюшачье мясо, компания продолжит отгружать в торговые сети, уточнил представитель «Евродона».

Компанию второй год преследуют трудности. В прошлом году произошел корпоративный конфликт: доли в компаниях группы у одного из совладельцев, Фарита Газизуллина, приобрела компания А1, инвестиционное подразделение «Альфа-групп». Сразу после этого она начала оспаривать поручительства «Евродона» по кредитам ВЭБа и Россельхозбанка, а также добиваться исключения основателя группы Вадима Ванеева из числа совладельцев. Но ситуация быстро разрешилась: основной кредитор группы, ВЭБ, выкупил доли А1 в компаниях «Евродона». Представитель ВЭБа сообщил, что в банке знают о трудностях «Евродона», связанных со снижением поголовья, и держат ситуацию под контролем. Идет оценка ситуации, в том числе и финансовой, успокоил он.

Компания сотрудничает с основными федеральными сетями: «Перекресток», Metro Cash & Carry, «О’кей», «Лента», «Магнит», «Ашан» и др., перечисляет его представитель, в среднем ежемесячно до декабря прошлого года «Евродон» отгружал в торговые сети 1200–1300 т охлажденного мяса.

Оптовая стоимость килограмма охлажденной индейки для торговых сетей – 240 руб., по данным Agrifood Strategies. Следовательно, за два месяца, в течение которых «Евродон» не сможет поставлять мясо в сети, компания недосчитается около 600 млн руб. выручки, подсчитали «Ведомости». Общий ущерб от гриппа птиц компания оценивает в 1,8 млрд руб.

Всего в торговые сети по всей России ежемесячно отгружается около 10 000 т охлажденной индейки, оценивает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Следовательно, на «Евродон» приходится 12–13% поставок. Заместить выпавший ассортимент «Евродона» будет сложно, считает эксперт. Тем более что в апреле и мае наступает сезон шашлыков и спрос на мясную продукцию традиционно возрастает.

Если поставщик, с которым у сети надежные партнерские отношения, испытывает временные трудности с поставками, торговая сеть идет на уступки и ждет, пока ситуация разрешится, объясняет представитель ритейлера «Ашан». Как правило, в ассортименте есть схожая продукция другого производителя и договориться с ним о расширении ассортимента не составляет труда. Если на российском рынке продукции недостаточно, приходится искать поставщика импортной продукции.

Можно покупать продукцию не только у федеральных, но и у локальных поставщиков, предлагает иной путь замещения выпавших поставок владелец калининградской сети «Семья» Олег Пономарев.

В подготовке статьи принимала участие Ирина Скрынник