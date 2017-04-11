«Дочка» «Аэрофлота» обогнала «Сибирь»

Услугами авиакомпании «Россия» в I квартале воспользовалось больше пассажиров, чем услугами «Сибири»
Алексей Смышляев / Интерпресс/ ТАСС
Крупнейшая «дочка» «Аэрофлота», авиакомпания «Россия» (в марте 2016 г. к ней были присоединены другие «дочки» – «Оренбургские авиалинии» и «Донавиа»), за три месяца 2017 г. перевезла 1,986 млн пассажиров и стала второй по этому показателю в стране после самого «Аэрофлота» (7 млн человек). Входящая в S7 Group авиакомпания «Сибирь» перевезла 1,974 млн человек и стала третьей. Об этом свидетельствуют оперативные данные Транспортной клиринговой палаты (ТКП), с которым ознакомились «Ведомости».