Материнская компания крупного рыбопереработчика «Балтийский берег» признана банкротом

Конкурсное производство в отношении ЗАО «Балтийский берег» введено по ходатайству временного управляющего Максима Белокопытова, поскольку кредиторам компании так и не удалось провести правомочное собрание, следует из решения суда. В собрании участвовали компании, контролирующие 10,99% задолженности ЗАО «Балтийский берег», но ни его главного кредитора – Россельхозбанка (РСХБ, долг 3 млрд руб.), ни подконтрольной Сбербанку «СБК-стекло» (2 млрд руб.) среди них не было. Против выступил турецкий банк «Тюркие иш банкасы аноним ширкети» (263,7 млн руб.) в надежде на введение процедуры внешнего управления. Суд, однако, посчитал, что платежеспособность должника не может быть восстановлена, в частности потому, что дебиторы компании тоже банкротятся.

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