Транспорт
Статья опубликована в № 4302 от 14.04.2017 под заголовком: Совместный поезд Siemens и Bombardier

Siemens и Bombardier могут объединить производство поездов

Компаниям нужно усилиться, чтобы конкурировать с China Railway
Bombardier – крупный производитель региональных поездов и уже является крупнейшим поставщиком пассажирских поездов в развитых странах
Bombardier – крупный производитель региональных поездов и уже является крупнейшим поставщиком пассажирских поездов в развитых странах
Bombardier

Немецкая Siemens и канадская Bombardier обсуждают слияние операций по производству поездов, утверждают два знакомых с ситуацией человека. Первым об этом во вторник сообщил Bloomberg, благодаря чему котировки акции Siemens в тот день на короткое время достигли рекордного уровня, а акции Bombardier подорожали примерно на 7%. Оба источника подтвердили факт переговоров. Они не раскрыли детали, но дали понять, что переговоры находятся на ранней стадии. Siemens и Bombardier от комментариев отказались.

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