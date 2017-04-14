«Р-фарм» может купить 26% оптового поставщика лекарств АО «Русмедком»

Это усилит ее позиции на рынке госзакупок лекарств

Статья опубликована в № 4302 от 14.04.2017 под заголовком: Лекарства на двоих

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство фармкомпании «Р-фарм» о покупке 26% акций АО «Русмедком», говорится на сайте ФАС. Ходатайство было подано 13 марта.

«Р-фарм» – крупный производитель и поставщик лекарственных препаратов. По данным СПАРК, его владельцем является Алексей Репик, выручка компании за 2015 г. составила 62,2 млрд руб., прибыль – 8,6 млрд руб.