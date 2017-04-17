ТЭК

«Силовые машины» заключили контракт с «Норильским никелем»

Компания реконструирует два энергоблока Норильской ТЭЦ-2
Новых строек в электроэнергетике в ближайшее время в России не планируется, этот заказ позволит поддерживать производство
Новых строек в электроэнергетике в ближайшее время в России не планируется, этот заказ позволит поддерживать производство
ПАО «Силовые машины»

ПАО «Силовые машины» демонтируют отработавшее нормативный срок оборудование на двух энергоблоках Норильской ТЭЦ-2 , спроектируют и поставят новое. Компания полностью заменит основное и вспомогательное оборудование в рамках контракта с ПАО «ГМК «Норильский никель», следует из сообщения «Силовых машин». Обновленные энергоблоки нужны для покрытия тепловых и электрических нагрузок потребителей Заполярного филиала «Норникеля» и муниципального района Талнах города Норильска, сообщила компания. Условий контракта пресс-служба не называет.

Старший аналитик ИК ЛМС Дмитрий Марков оценивает стоимость реконструкции двух энергоблоков Норильской ТЭЦ-2 примерно в 25 млрд руб., а рентабельность проекта - в 8-10%. Этот существенный заказ обеспечит более 7% выручки ежегодно для «Силовых машин» в 2017-2021 гг. и поддержит загрузку холдинга, говорит аналитик.

«Силовые машины» производят и поставляют оборудование для тепловой, атомной, гидроэнергетики, электросетевого комплекса, промышленности и транспорта
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В активе «Силовых машин» есть успешный опыт строительства энергогенерирующих мощностей: в 2016 г. компания построила вторую очереди Благовещенской ТЭЦ-2 на Дальнем Востоке, сейчас выполняет крупный EPC-проект во Вьетнаме по строительству ТЭС «Лонг Фу - 1», цитирует гендиректора «Силовых машин» Романа Филиппова пресс-служба.

«Силовые машины» производят и поставляют оборудование для тепловой, атомной, гидроэнергетики, электросетевого комплекса, промышленности и транспорта. Единственный владелец – Алексей Мордашов. В 2016 г. чистый убыток «Силовых машин» по МСФО вырос в три раза до 4 млрд руб.

Инвестпрограмма «Норильского никеля» до 2023 г. оценивается примерно в 1 трлн руб.: производство руды планируется увеличить в 1,5 раза, обогащение – почти вдвое, ранее говорил президент и крупнейший акционер компании Владимир Потанин.

Новых значительных строек в электроэнергетике в ближайшее время в России не планируется, этот заказ позволит поддерживать производство «Силовых машин», говорит начальник аналитического отдела ИК ЛМС Дмитрий Кумановский.

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