Volkswagen хочет зарабатывать на сервисе такси

Разработка самоуправляемых автомобилей и рост популярности транспортных сервисов открывают новые возможности для автопроизводителей, уверен финансовый директор Volkswagen (VW) Франк Виттер. «Я абсолютно убежден, что согласно нашей стратегии к 2025 г. значительная часть [прибыли] будет приходиться на источники, которых сейчас нет в нашем портфеле», - рассказал он Financial Times. Виттер отказался назвать конкретную долю, но заверил, что она «будет значительно больше ошибки округления».

Автопроизводителям приходится приспосабливаться к тому, что некоторые люди теперь предпочитают не владеть автомобилями, а пользоваться транспортными сервисами, позволяющими забронировать автомобиль или вызвать такси на короткий период времени с помощью приложений. «Сейчас все экспериментируют», - говорит Виттер.