Строители электростанций на Тамани получат повышенную доходность

Минэнерго хочет привлечь инвесторов к строительству энергоблоков на Тамани повышенной доходностью – до 20% годовых. Но энергетиков могут не устроить сжатые сроки строительства

Минэнерго определилось с условиями, на которых инвесторам будет предложено построить новые энергоблоки на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Это следует из протокола прошедшего 5 апреля заседания правительственной комиссии у вице-премьера Аркадия Дворковича («Ведомости» ознакомились с его копией). Близкий к одному из участников заседания человек подтвердил эти данные. Конкурс будет проведен до августа 2017 г.