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Статья опубликована в № 4306 от 20.04.2017 под заголовком: Спор о дивидендах

Чиновники спорят о размере дивидендов «Роснефти» за 2016 год

Росимущество предлагает отдать акционерам половину прибыли, Минэнерго и сама «Роснефть» настаивают на 35%
У главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина другое мнение: по итогам 2016 г. компания направит на дивиденды 35% прибыли по МСФО, заявлял он
У главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина другое мнение: по итогам 2016 г. компания направит на дивиденды 35% прибыли по МСФО, заявлял он
Е. Разумный / Ведомости

Росимущество предложило направить на дивиденды «Роснефти» 50% прибыли по МСФО, написал «Интерфакс» со ссылкой на источники и подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник. У главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина другое мнение: по итогам 2016 г. компания направит на дивиденды 35% прибыли по МСФО, заявлял он. Основной акционер («Роснефтегаз», председатель совета директоров – Сечин) решение уже принял, пояснил Сечин. Его поддерживает Минэнерго. Как и в прошлом году, ведомства подготовили две разные директивы, поясняет чиновник. Представитель «Роснефти» не отвечал на звонки.

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