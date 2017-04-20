Россия не намерена снимать запрет на поставки помидоров

Россия не намерена снимать запрет на поставки турецких помидоров, но надеется, что турки все же откроют свой рынок для российского зерна

Россия не собирается открывать рынок томатов для поставок из-за рубежа, в том числе из Турции, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев телеканалу «Россия 24»: такова позиция правительства. «Для нас это принципиально. Развитие овощеводства в последние годы – это наш престиж, мы вовлекли сотни предпринимателей в этот бизнес, и у нас есть реальная возможность в течение трех – максимум пяти лет полностью закрыть дефицит по овощам», – отметил министр. Представитель курирующего отрасль вице-премьера Аркадия Дворковича не ответил, согласована ли позиция с правительством.