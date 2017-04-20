Агропром
Статья опубликована в № 4306 от 20.04.2017 под заголовком: Не путать пшеницу с помидорами

Россия не намерена снимать запрет на поставки помидоров

Российское зерно Турции нужнее, чем России ее овощи
Россия не намерена снимать запрет на поставки турецких помидоров, но надеется, что турки все же откроют свой рынок для российского зерна
Россия не намерена снимать запрет на поставки турецких помидоров, но надеется, что турки все же откроют свой рынок для российского зерна
А. Гордеев / Ведомости

Россия не собирается открывать рынок томатов для поставок из-за рубежа, в том числе из Турции, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев телеканалу «Россия 24»: такова позиция правительства. «Для нас это принципиально. Развитие овощеводства в последние годы – это наш престиж, мы вовлекли сотни предпринимателей в этот бизнес, и у нас есть реальная возможность в течение трех – максимум пяти лет полностью закрыть дефицит по овощам», – отметил министр. Представитель курирующего отрасль вице-премьера Аркадия Дворковича не ответил, согласована ли позиция с правительством.

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