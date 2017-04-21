Китайская XinChen заявила о планах построить НПЗ в Приморье за $4 млрд

Рядом с озером Ханка может появиться нефтеперерабатывающий завод
Wang Jianwei / Xinhua via ZUMA Wire / ТАСС
В четверг президент компании XinChen Ind Чжай Юйцзя встречался с вице-губернатором Приморского края Василием Усольцевым, в ходе переговоров рассказал, что у китайской стороны «есть идея построить НПЗ на территории Лесозаводского городского округа Приморского края» (рядом с озером Ханка, на границе с Китаем), следует из сообщения обладминистрации. Проект может стоить от 26 млрд до 30 млрд юаней ($4 млрд по текущему курсу), сказал президент китайской компании. XinChen рассчитывает на поддержку российской стороны, отметил он.