Транспорт
Статья опубликована в № 4307 от 21.04.2017 под заголовком: «Нордавиа» меняет имя

«Нордавиа» переименуется в SmartAvia

Авиакомпания хочет выделяться на фоне других авиакомпаний, в названии которых есть слово «норд»
«Нордавиа» поменяет имя
«Нордавиа» поменяет имя
Интерпресс / PhotoXPress

О предстоящем ребрендинге «Ведомостям» рассказал владелец авиакомпании «Нордавиа» Сергей Кузнецов. «Мы нашли для компании новое название, которое позволит четче и ярче позиционировать себя на рынке и будет отражать новое качество и набор наших услуг, – SmartAvia; бренд отражает послание пассажирам, мы хотим, чтобы наши услуги были smart», – говорит он. Цвета останутся прежними – синий, оранжевый и серый, но изменятся тона, ливреи больше не будут похожи на ливреи «Аэрофлота», продолжает он. Недостаток нынешнего названия в том, что его корень присутствует в названиях еще двух авиакомпаний (Nordwind и Nordstar. – «Ведомости»), добавляет Кузнецов.

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