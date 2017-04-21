«Нордавиа» переименуется в SmartAvia

О предстоящем ребрендинге «Ведомостям» рассказал владелец авиакомпании «Нордавиа» Сергей Кузнецов. «Мы нашли для компании новое название, которое позволит четче и ярче позиционировать себя на рынке и будет отражать новое качество и набор наших услуг, – SmartAvia; бренд отражает послание пассажирам, мы хотим, чтобы наши услуги были smart», – говорит он. Цвета останутся прежними – синий, оранжевый и серый, но изменятся тона, ливреи больше не будут похожи на ливреи «Аэрофлота», продолжает он. Недостаток нынешнего названия в том, что его корень присутствует в названиях еще двух авиакомпаний (Nordwind и Nordstar. – «Ведомости»), добавляет Кузнецов.

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