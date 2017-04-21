Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4307 от 21.04.2017 под заголовком: Инвесторы пришли поужинать

Стартап по доставке продуктовых наборов «Партия еды» привлек 60 млн рублей

Новые инвесторы – совладельцы производителя систем отопления и водоснабжения
С момента основания компания росла не меньше чем на 100% в год
С момента основания компания росла не меньше чем на 100% в год
Е. Егоров / Ведомости

Новыми инвесторами «Партии еды» стали Владимир Черкашин и Сергей Алешин, совладельцы группы компаний «Санекст.про» (системы отопления и водоснабжения). Черкашин с января 2017 г. стал управляющим партнером «Партии еды». Общая сумма сделки – около 60 млн руб., в ней принял участие также и первый соинвестор «Партии еды», основатель и совладелец девелоперского холдинга RBI Эдуард Тиктинский. Доли партнеров в инвестициях не раскрываются. Полученные средства компания направит на развитие собственной ERP-системы и доработку продукта, а также на маркетинг.

«Партию еды» основал в августе 2014 г. Михаил Перегудов, на первом этапе инвестиции в проект, по его словам, составили менее 10 млн руб. Сервис предлагает клиентам заказать на сайте коробку с продуктами для приготовления пяти ужинов для двоих. Стоимость набора – от 2695 руб. В 2015 г. 40% проекта приобрел Эдуард Тиктинский. По данным «СПАРК-Интерфакса», Тиктинскому принадлежит 35% ООО «Партия еды», по 20% – у Елены Кривоносовой и Михаила Перегудова, по 12,5% – у Алешина и Черкашина.

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