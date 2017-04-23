Торговля и услуги

Один из крупнейших ритейлеров – «Магнит» продолжает меняться

Вслед за основным своим форматом, «магазинами у дома», он обновит концепцию компактных гипермаркетов «Магнит семейный»
С новой концепцией магазинов «Магнит семейный» ритейлер сделает упор на ассортименте и его ценности для потребителя
С новой концепцией магазинов «Магнит семейный» ритейлер сделает упор на ассортименте и его ценности для потребителя
Евгений Разумный / Ведомости

К сентябрю ритейлер «Магнит» представит обновленную концепцию компактных гипермаркетов формата «семейный», сообщил заместитель гендиректора «Магнита» по продажам и HR Илья Саттаров на телеконференции с инвесторами. На эти магазины, согласно отчетности, приходится 5,2% общей выручки ритейлера. «Отдельно по «Магниту семейный» готовим пилот, смещаем акцент позиционирования в сторону value супермаркета», – заявил Саттаров: будут изменены ассортимент магазинов, зонирование торгового пространства, выкладка, в том числе промопредложения, оформление торгового зала и технология работы магазина. Все новые гипермаркеты «Магнит семейный» компания намерена открывать в новом концепте, обещал Саттаров.

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