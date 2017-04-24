Статья опубликована в № 4308 от 24.04.2017 под заголовком: Baring Vostok зашел в «Избенку»

Фонды Baring Vostok получили долю в ритейлере «Вкусвилл»

Сейчас у них чуть меньше 7%, но эта доля может вырасти почти до 19%

Екатерина Бурлакова,

Ольга Петрова

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