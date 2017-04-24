Фонды Baring Vostok получили долю в ритейлере «Вкусвилл»

Андрей Кривенко несколько лет работал наемным менеджером, а в 2009 г. начал развивать в Москве сеть небольших магазинов «Избенка»
Максим Стулов / Ведомости
Кипрская Moestino Investments владеет 6,76% долей «Вкусвилла», управляющего одноименной сетью магазинов, следует из данных ЕГРЮЛ. Moestino Investments принадлежит структурам Baring Vostok. Согласно реестру Кипра, 97% ее акций – у Baring Vostok Fund Nominees, 3% – у Baring Vostok Investments. Представители Baring Vostok и «Вкусвилла» подтвердили факт покупки фондом доли в ритейлере, но от других комментариев отказались.